Alcalde de Algarrobo: “A lo mejor, tendríamos que aplicarle el artículo 318 a las autoridades que autorizaron el permiso de vacaciones”

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, está molesto por el permiso de vacaciones lanzado por el Gobierno, que permite viajes entre regiones de aquellas personas que estén en comunas en fase 2 o vayan a una en la misma etapa.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal señaló que “hay mucha gente en la comuna, pero desde ayer, con el anuncio del ministro que pasamos a fase 2, no sé que va a pasar con la gente”.

De hecho, según dijo, la afluencia en el litoral es mayor que otras épocas “porque parece que las personas veían venir el tema de lo que estaba sucediendo hoy día (del cambio de fase) y se vinieron antes a la comunas”.

En este sentido, el alcalde critico la gestión del gobierno en esta materia porque “ha sido una dinámica que siempre estamos reaccionando frente a la situación y dejamos pasar el tiempo, y todos los días nos encontramos con antecedentes, números, estadísticas y nuevas medidas. No hay un modelo concreto de enfrentar ciertas situaciones y el plan de vacaciones fue uno más”.

“Los alcaldes nos enteramos a través de los medios de comunicación y no tuvimos capacidad de reacción, porque con los escasos recursos que tenemos, cómo íbamos a controlar esa cantidad de turistas”, cuestionó sobre la medida.

Además, agregó otro factor y es que “el turista, hay un gran porcentaje que hace caso a la normativa” y “aparte de ser porfiada la gente, tiene una falta de respeto tremenda con la autoridad. Nosotros los vimos en terreno con la Armada, cuando les exigía que se pusieran mascarilla en la playa y finalmente la respuestas eran muy inadecuadas”.

En esta misma línea, manifestó que hay revistar la aplicación de multas bajo el artículo 318 del Código Penal por poner en riesgo la salud de la población. “Pero yo no sé si el Ministerio Público ha sancionado efectivamente a las personas con estas multas, porque no hay toma de PCR en el momento, entonces no es como un alcotest”, dijo, explicando que no hay evidencia en el momento de ser un agente propagador del virus y, por ende, las sanciones no son altas.

“Yo no sé si es tan efectivo este artículo 318, creo que las personas entendían la normativa vigente, deberían echarle una mirada. A lo mejor, tendríamos que aplicarle el artículo 318 a todas las autoridades que autorizaron el permiso de vacaciones a las diferentes comunas. Fue increíble esta idea, porque la movilidad de las personas fue tremenda y todos saben que a mayor movilidad, mayor capacidad de contagios”, dijo.

“Nosotros nos enteramos por la prensa, entonces cómo reaccionamos frente a eso, si nosotros veníamos trabajando con los lineamientos del Minsal, el Paso a Paso. De un sopetón nos llega el permiso de vacaciones, de una patá teníamos 25 mil permisos altiro, hoy día tenemos casi 38 mil permisos por la comisaría virtual y siguen aumentando. Es muy difícil de controlar”, concluyó el alcalde de Algarrobo.