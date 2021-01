Alberto Fernández sobre nueva Constitución: “Están a punto de dar a luz otro Chile”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su visita a Chile, participó este miércoles de una clase magistral en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde comentó el proceso constitucional chileno.

“Chile, creo yo, no lo ha advertido, porque que es protagonista de la película. Pero Chile está viviendo un momento único en su historia. Único e irrepetible”, señaló el mandatario, según consignó La Tercera.

En esa misma línea, apuntó que “la verdad es que por ahí Chile no se enteró o no se dio cuenta, pero está a punto de dar a luz otro Chile, que seguramente tomará muchas cosas del Chile del presente, pero que cambiará también aquello que los chilenos entiendan que haga falta para hacer mejor sus vidas. Y esa oportunidad no hay que desaprovecharla, hay que aprovecharla muy bien”.

Junto a ello, Fernández señaló que mira con atención a Chile y que le tiene un amor profundo al pueblo chileno. Por ello, y refiriéndose al estallido social, manifestó que “quiero que le vaya muy bien a Chile, quiero que no exista más, se los digo de corazón, el dolor que vi en las calles de Chile en los últimos tiempos“.

“Quiero un Chile que se una y puje por ese futuro”, sentenció el presidente argentino.