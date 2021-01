MOP: “Hay un alto riesgo de que haya desprendimientos de tierra o aluviones”

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, supervisó en terreno la operación de las obras en la Quebrada de Macul y dio a conocer las medidas de contingencia dispuestas para mitigar los efectos de las precipitaciones, que se concentrarían principalmente en la zona cordillerana.

“Estamos en un momento en el cual hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones, no estar en las quebradas, no ir a los lugares, donde los cursos de agua, incluso en lugares como éste que hoy día no presenta agua, pueden crecer muy rápidamente y en una magnitud que la gente no espera”, explicó la autoridad del MOP.

Además sostuvo que tras los eventos de 1993 en la Quebrada de Macul, se realizaron obras de emergencia y luego trabajos definitivos, mientras que en el año 2018 se hicieron simulaciones sobre qué podría suceder con eventos mayores e isotermas más arriba.

“Lo primero que surgió fue el problema de la ladera norte, hacia el lado de Peñalolén, que requería mayor protección, lo cual se desarrollaron el año pasado, elevándose por más de dos metros la protección aguas arriba de estos decantadores, se enrocó hasta 600 metros hacia arriba, durante el año 2021 estamos haciendo lo mismo en la ladera norte, también aguas abajo”, detalló Moreno.

Asimismo explicó que se están desarrollando trabajos para aumentar las capacidades de retención de la Quebrada de Macul hacia el lado sur.

“Tenemos un evento de una magnitud que podría ser superior a la capacidad y vuelvo a llamar a la precaución a todas las personas de manera tal de poder cuidarse y a las personas de su familia”, insistió el titular del MOP.

En este mismo aspecto, Moreno sostuvo que “hay un alto riesgo de que haya desprendimientos de tierra o aluviones” y que esto se puede producir no solo en la Región Metropolitana, sino que desde Coquimbo a La Araucanía, con especial énfasis en las regiones de O’Higgins y Biobío.