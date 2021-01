Valeria Pérez denunció nuevas amenazas por parte del entorno de Leonardo Valencia, jugador de Colo Colo

Hace pocos días el Juzgado de Garantía de San Bernardo informó que Leonardo Valencia, volante de Colo Colo, deberá presentarse el 27 de mayo en el recinto para audiencia de formalización por los delitos de violencia intrafamiliar y no pago de pensiones.

Valeria Pérez, ex pareja del jugador, conversó con 24 Horas y reveló nuevas amenazas recibidas por el entorno del aludido. “Sufrí amenazas el día del cumpleaños de mi hijo. En noviembre, el mejor amigo del Leo (sic) estaba haciendo escándalo, golpeando el auto en el que yo me dirigía, que ni siquiera era mío”, dijo.

“Quería que mi papá se bajara, que pelearan, me gritaban que me iban a matar y cosas así“, complementó la víctima, quien sostuvo que no ha recibido ninguna ayuda por parte del cuadro de Macul. “(Quiero) que mi familia también tenga protección porque también los están molestando”, aseveró.

Pérez, además, pidió justicia por la causa. “(Valencia) debería pagar por todo lo que hizo“, cerró.