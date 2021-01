Fiscalía tras incendio registrado en el Hospital San Borja Arriarán: “La causa habría sido un cortocircuito, lo cual deberá determinarse”

El fiscal Fernando Ruiz, perteneciente a la Fiscalía Centro Norte, anunció que una de las causas probables del incendio registrado en le Hospital San Borja Arriarán habría sido un “cortocircuito”.

“A mí se me informo a las 8 de la mañana de este incendio que se estaba produciendo en el Hospital, no teníamos conocimiento de cuáles eran las zonas afectadas ni la causa del mismo, por lo que se dispuso la concurrencia del fiscal de turno y la concurrencia de personal experto de Carabineros, con el objeto de poder determinar las eventuales causas de este siniestro”, explicó el profesional.

“Básicamente y estructuralmente no sabemos cuál es la magnitud del mismo, por lo menos desde el exterior no se ven mayores dependencias afectadas, pero aún está trabajando personal de Bomberos para extinguir el incendio, una vez que ya se haya disipado el humo y las condiciones permitan hacer el ingreso seguro, vamos a tener mayores certeza de cuáles son las áreas afectadas, cuál es la magnitud de los daños y si es posible o no trabajar en el lugar para determinar la causa del mismo“, sostuvo.

Sobre las posibles causas de este siniestro, el fiscal Ruiz detalló que “la información que a mí se me ha entregado por parte del personal del Hospital, del subdirector del Hospital, es que sería un área de calderas, información que también me corroboró el superintendente de Santiago y que sumada a la información que mantenía yo, que la causa habría sido un cortocircuito, lo cual deberá determinarse con las pericias que se van a realizar, podría eventualmente confirmar la hipótesis de una falla eléctrica”.

En cuanto a las personas que han sido evacuadas, el profesional explicó que “hasta el momento se han evacuado a aquellos pacientes más críticos, los que están en una situación de riesgo mayor, a algunos pacientes con Covid, que han sido trasladados a la Posta Central y el paciente más crítico que ha sido trasladado a la Clínica Las Condes, esto son aproximadamente 24 pacientes que han sido trasladados, pero aún se está trabajando por parte del personal SAMU y personal del Hospital para traslado de estas personas a otros centros asistenciales”.