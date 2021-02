“Él me salvó la vida con mi niña”: Vecino relata heroica ayuda de Pangal en aluvión de San José de Maipo

Patricio Godoy y su familia fue uno de los afectados por los aluviones en el sector de San Alfonso en la comuna de San José del Maipo. Su casa quedó totalmente destruida por las piedras y el lodo, y por instantes, pensó que todo podría ser peor.

Según relató al matinal “Contigo en La Mañana”, el rodado pasó justo por al medio de su vivienda. “Nos salvamos por muy poco con mi familia. Con mis hijas tuvimos que subirnos arriba del techo, porque el aluvión se abrió y nos atrapó en la casa”, dijo.

“El rodado nos rodeó por ambos lados, entonces cuando llegó la alerta, venía el rodado para abajo. No pudimos hacer nada, porque si salíamos a la calle, estábamos en el mismo pacto del lodo“, recordó el momento de desesperación.

Fue ahí en que agradeció profundamente a otro célebre vecino del sector, quien lo ayudó a salir del techo de donde se refugió. “Gracias a Pangal, él me salvó la vida con las niñas, porque él me pudo sacar en ese momento que estaba corriendo el lodo. Él me rescató en ese momento del gran impacto que recibimos en ese momento”, agradeció.

De acuerdo a Patricio, estuvo cerca de una hora arriba del techo, “hasta que el Pangal me ayudó a sacar a mi señora y mi hija de acá”.