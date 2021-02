Clienta de PC Factory denunció trato sexista tras compra en sucursal de Providencia

Una nueva denuncia se viralizó mediante redes sociales en las últimas horas. Esta vez, el centro de toda la atención se la llevó la compañía PC Factory.

La situación se enmarca luego que una clienta manifestara en su cuenta de Instagram un “trato sexista” vivido luego de la compra de un computador en la sucursal ubicada en el mall Costanera Center, Providencia.

En el video que dura 19 minutos, Margot Araya narró lo vivido en la tienda. En un comienzo explicó que necesitaba un ordenador para ver series y trabajar, es decir, que “fuese rápido”. Es ahí cuando le ofrecieron diversas opciones.

Al desconocer los requisitos técnicos, finalmente la mujer se decidió por un equipo que cumplía con lo solicitado. El problema surgió cuando revisó su compra y no quedó conforme, así que nuevamente se dirigió al recinto donde el vendedor fue descortés en el trato.

“En un momento me dice una hueá (sic) que no se me va a olvidar nunca. El loco llega y me dice: bueno mira, es que el computador que tú compraste puede hacer todo lo que tú quieres, solo que muy lento (…) Ahí me dice: yo no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, tienes que llamar a postventa, tienes que llamar a postventa porque aquí no se puede solucionar la cuestión”, dijo.

Al no tener una respuesta concreta, Araya decidió ir nuevamente, pero esta vez lo hizo en compañía de su pololo. Ahí la situación cambió de manera drástica.

“Así que voy al servicio técnico del Costanera Center… y hueón (sic), el trato cambió en 180 grados… Caballero, dígame en qué lo puedo ayudar, no se precupe ¿Tiene un problema con el computador? Déjeme verlo por acá. Voy a ingresar la orden. Veamos si viene todo. ¡No caballero, no se preocupe! Yo parada así, mirando, porque más encima era el mismo hueón (sic) que me había atendido”, sostuvo.

“A mi pololo le llegaron a llamar al jefe de local. Lo trataron como si mi pololo fuese el príncipe de Inglaterra y yo ahí parada como hueona (sic). Fue tan frustrante que salí de la tienda de mierda (sic) y me puse a llorar (…) Nunca me había sentido tan humillada en mi vida, PC Factory es una empresa como el pico (sic) (…) ¿Cómo van a discriminar tanto a alguien solo por ser mujer?”, manifestó la ahora ex clienta de la empresa.

La denuncia se sumaría a otros testimonios que se dieron a conocer en Twitter.

No me sorprende en absoluto. PC Factory siempre ha sido nefasto. Aún recuerdo cuando trataron de cagar a mi papá, al tratar de venderle una impresora súper antigua. Pude interferir gracias a que él confió en mí, y los vendedores me quedaron mirando de reojo. https://t.co/aiWe9wbezY — Alvis (@diegoenblanco) February 2, 2021

Esa funa a pc factory es tan necesaria. Yo he ido dos veces a esa tienda y las dos veces me han tratado como el pico. Asumí que fue porque era mujer y quizá no cachaba mucho sobre cargadores y discos duros (eso fui a cotizar). Que se pudran los weones con su servicio nefasto — Nadie G. (@nhenriquezbt) February 2, 2021