Ministro Moreno anuncia reposición de suministro de agua potable en Lo Barnechea

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó sobre la reposición del suministro de agua en la comuna de Lo Barnechea, la que se había visto afectada por el sistema frontal que se registró en la zona central y sur del país.

“Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de la empresa Aguas Andinas, de todos su personal, de los equipos de la municipalidades, del trabajo de la gente de la Superintendencia, del Ministerio, estamos hoy día pudiendo superar esto”, declaró el secretario de Estado.

En este sentido, explicó que “ya está nuevamente con provisión de agua el sector de La Dehesa, de la zona de El Huinganal, que había tenido un corte desde ayer. Se dijo que iba a ser menos de 24 horas. Así ha sido. Se han recuperado las captaciones de el Mapocho, en la planta de San Enrique que es la más importante, el Maipo sigue funcionando y evolucionando bien, eso ha permitido ir mejorando las reservas que existen en los estanques“.

No obstante, aclaró que “dentro del sistema falta todavía recuperar la reserva más importante que es Pirque. Pirque está todavía en un 28%, pero todos los estanques intermedios se han ido mejorando y por lo tanto podemos decir entonces que tenemos ya el sistema -si bien no tiene toda la seguridad que tenía antes- por lo menos ya podemos decir que no vamos a tener cortes producto de esto y hemos pasado este evento con muy pocos problemas para la ciudad“, declaró.