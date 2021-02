Alcalde Carter responde a críticas por proceso de vacunación: “Todos estos opinológos de cuarta jamás han pisado un consultorio”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió a las críticas en contra del proceso de vacunación que se vivió en su comuna en el día de ayer, ya que en un momento hubo una paralización de la inoculación que provocó demoras en el Estadio Bicentenario, único local disponible en la comuna.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura la autoridad comunal explicó que la decisión de solo tener un local de vacunación fue inspirado en la gestión de Israel, con el propósito de tener un gran espacio público y abierto. “Así como hay pésimos políticos, porque los hay, y hay pésimos médicos y abogados, de repente hay periodista que no comprenden los límites, ni siquiera de la ética, sino del sentido común. Ayer todo el mundo opinaba si tenían que ser muchos puntos, si tenían que ser en los consultorios o no“, reprochó.

En esa misma línea, citando a la revista médica The Lancet, Carter dijo que no se consideró los consultorios porque ahí pueden haber pacientes con enfermedades, incluso consultado por Covid-19, “en circunstancia que esta vacunación es que la persona vaya solo a eso”.

Por lo mismo, ante las críticas de ayer, enfatizó que “es fundamental no transformar esto en una historia de terror, hay que darle confianza a la gente de ir a vacunarse, cualquier cosa que implique asustar a la gente va contra una campaña a nivel nacional”.

Y frente a los rumores de la vacuna, dijo que hay “que lograr que la gente se abra a vacunarse, que tenga confianza. Ese es el primer desafío, por eso ojo, y eso es lo que uno le dice a los políticos con hace cuestiones imprudentes, como anunciar medicamentos que no están aprobados, y ojo con la gente que opina sin siquiera saber”.

Consultado por si podría ser mejor tener más de un recinto de vacunación, el alcalde respondió que “tú no puedes juzgar una cosa por un día, además déjame decirte, todos estos opinólogos de cuarta jamás han pisado un consultorio, van a la Clínica Alemana y la Clínica Las Condes. ‘¿Por qué no van a los consultorios?’ ¿Han ido a un consultorio, como tratan la gente en los consultorios? ¿Lo que es la experiencia de la mayoría de los chilenos en los consultorios? No es exactamente un salón vip y hoy lo que más necesitamos es mucha dignidad”.

La demora en un momento de la tarde, explicó el jefe comunal, fue porque “llegó la típica burócrata de la Seremi de Salud, que no sabíamos ni siquiera cómo se llamaba, ni siquiera se identificó, generó una suspensión general de las vacunaciones, sin dar nombre, nada”. Su objetivo era ver la cadena de frío, ya que el traslado desde el camión se hacía en coolers. Esto fue solucionado, aseguró el alcalde, comprando 96 minirefrigeradores.

Ante las críticas que sufrió ayer, dijo que “cuando uno está en política, uno está acostumbrado que estas cosas pasen, de que haya mala intención, mala onda o simplemente falta de profesionalismo, pero acá hay una pequeña diferencia. Necesitamos que la gente se vacune, que confíe, y estar abierto a la crítica constructiva, pero no a la crítica sensacionalista como la que vimos ayer”.

Revisa la entrevista completa a continuación: