Alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia: “No he tenido ningún reporte de Carabineros ni del Ministerio del Interior”

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, se refirió a la quema de la Municipalidad de la ciudad, luego de que se diera a conocer la muerte de un malabarista en manos de Carabineros, quienes internaron realizar un control de identidad.

En conversación con 24 Horas, el edil aseguró que tras esta situación, no ha tenido ningún contacto con Carabineros ni con el Ministerio del Interior.

“Voy a ser bien sincero, cuando ocurrieron los hechos el mayor de carabineros primero no estaba en la comuna, lo segundo, yo no he tenido ningún reporte de Carabineros con respecto a los hechos sucedidos, no he tenido ningún reporte del Ministerio del Interior, solamente llamó el Ministerio del Interior a mi jefa de gabinete en un lenguaje duro, hostil, que no corresponde, por lo tanto no tengo ninguna información de Carabineros hasta este momento”, declaró el jefe comunal.

Eso sí, destacó que “quién sí se ha coordinado con quien habla ha sido el intendente de la región, la gobernadora provincial y el director general de la Onemi”.

Por otra parte, sobre los hechos de violencia desatados en la zona, el alcalde Valdivia señaló que “estoy consternado con lo que está pasando en mi ciudad, es terrible esto, no lo habíamos vivido nunca, no es parte de lo que somos los panguipullenses, porque siempre hemos logrado acuerdos y conversaciones, pero básicamente nunca hemos tenido actos de violencia“.

“Me duele mucho ver a mi Municipalidad, que es un edificio antiguo, casi patrimonial, con todas dependencias de la Municipalidad casi en llamas y consumidas por las llamas“, expresó el edil. “Tendrá que responder Carabineros, el Ministerio del Interior con respecto a esas acciones”, agregó.

“Pero me duele mucho lo que está pasando, porque yo digo sinceramente como Municipalidad no nos merecemos lo que pasó”, sostuvo el alcalde.

“Ahora bien, puedo entender que este es un cúmulo de injusticias, que se van sumado unas tras otras y claramente en este procedimiento un poco extraño, que yo no lo voy a comentar porque no tengo mayores antecedentes. Claramente disparó la violencia que hoy día tenemos en Panguipulli desatada, lo que también desató ese ánimo de que se haga justicia por una vez, y que yo espero que se haga Justicia en los Tribunales con respecto a la muerte de este joven malabarista“, declaró finalmente.