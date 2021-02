¿Cómo hacer crecer tu emprendimiento a costo cero? Acá algunos tips

Durante la emergencia sanitaria se ha visto un gran aumento de los emprendimientos en Chile, así lo confirma la consultora internacional Ipsos en su estudio “Emprendimiento en Tiempos de Pandemia”, el cual fue aplicado en Pymes emergentes de Chile y el mundo. El resultado arrojó que en Chile un 46% ha iniciado algún emprendimiento, mientras que un 37% lo ha considerado.

En base a este tanteo, Chile se ubica en el sexto puesto entre los países con mayor proporción de emprendedores en el mundo.

Debido a lo anterior, Aurora Emparanza, Jefa de carrera de Publicidad de Santo Tomás San Joaquín revela algunos consejos para potenciar los negocios independientes sin la necesidad de gastar en publicidad.

Qué redes sociales le sirven a tu Pyme:

Aurora Emparanza comenta que un aspecto importante que se debe considerar a la hora de generar un emprendimiento, es fijarse en los segmentos que posee el público objetivo al cual se dirige un negocio.

Por ejemplo, si son grupos jóvenes menores a 30 años, las redes que sugiere la experta son Tik Tok, Youtube e Instagram.

Sin embargo, si el segmento a considerar es gente mayor a 30 años o mujeres, recomienda posicionarse en Facebook, Pinterest e Instagram.

Por último, si la marca es de contenido y está relacionada a temas sociales o de integración, la profesional aconseja utilizar LinkedIn o Twitter.

Herramientas para generar contenido:

La experta señala que, para elaborar contenido en distintas plataformas, existen algunos sitios que son de gran ayuda.

Una de ellas es Canva.com, la cual permite hacer logos, post, post animado, gráficas, afiches, lienzos y “un montón de cosas que puedes empezar a desarrollar a través de este sitio, que además te ofrece una orientación gráfica y tienen muchos estilos distintos y un navegador que es muy entretenido y te entrega resultados dependiendo de lo que busques, es un muy buen sitio”, argumenta la docente.

Otra página que recomienda la profesional es Freepik, ya que entrega muchas gráficas y “puedes elegir una imagen con buena resolución y libre de derechos”.

Frecuencias para publicar:

Aurora Emparanza sugiere que el/la emprendedor/a realice publicaciones constantes, pero no agobiantes, es decir, publicar todos los días, pero no todo el día.

“Hay que tener constancia porque las redes sociales, por lo general, funcionan con algoritmos, los que se mueven si la gente me está viendo. Por lo tanto, si yo dejo de publicar, lo más probable es que cuando la gente abra su aplicación, no les aparezca, al menos que me busquen, por eso hay que tener una publicación constante, yo sugiero todos los días, por lo menos, una vez al día”, aconseja la experta.

Cómo lograr más alcance:

En este punto, la jefa de carrera de Publicidad de Santo Tomás San Joaquín explica que para este paso es fundamental tener una mirada estratégica, ya que una opción que tiene el/la emprendedor/a para crecer es identificar algún amigo que posea más de mil seguidores y solicitarle que postee o etiquete el emprendimiento.

Otra recomendación de la experta es la llamada a la acción, es decir, “hacer alguna promoción chiquitita, regalar algún producto y decirles a mis seguidores que, si tienen amigos, los etiqueten para participar de un concurso”.

Un elemento que no se debe olvidar es georreferenciar el emprendimiento si posee un lugar físico, lo anterior se puede realizar a través de Google Maps.

Por último, pero no menos importante, es “usar las palabras claves, utilizar un buen hashtag y publicar cosas que tengan que ver con lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, si estamos en vacaciones, publicar cosas sobre ese tema”, finaliza la jefa de carrera de Santo Tomás San Joaquín.