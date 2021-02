Ministro Delgado da a conocer nuevo vuelo de expulsión de migrantes y residencias sanitarias transitorias

Tras la visita a la frontera por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en el marco de su viaje a la comuna de Colchane, la autoridad dio mayores detalles de lo que será el “Plan Colchane” para mitigar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.

En cuanto al decreto 265, que permite el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y policías, señaló que “es proceso que no puede ser dela noche a la mañana, pero sí hay cambios concretos. Tecnología conjunta, vuelo no tripulado, drones, equipamiento de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos, con capacidad de monitoreo a varios kilómetros”.

Otras estrategias que se tomarán es advertir a los extranjeros sobre su paso ilegal al país. “Esas personas no van a ser regularizadas, no van a tener un carnet de identidad, un documento nacional, nada que pueda generar esas expectativas que muchas veces las bandas internacionales o a veces incluso medios que circulan por internet que les ofrecen muchas cosas que no ocurren”, señaló.

En ese sentido, también destacó la Ley de Migraciones, que aún falta su promulgación, pero que con ella “vamos a tener la posibilidad de hacer más rápidas las expulsiones, administrativas inclusive”.

Con Colchane, específicamente, señaló que presentarán un plan al alcalde que incluye infraestructura y servicios, como la necesidad de electricidad continua. “De aquí a un mes más Colchane va contar con electricidad permanente”, aseguró.

Residencias sanitarias y vuelo de expulsión

Otra medida que anunció el ministro del Interior son nuevas residencias sanitarias transitorias, para que así lo extranjeros que lleguen no sean trasladados a Iquique, donde se generan otros inconvenientes.

“Estamos definiendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias que van estar a las afueras de los centros urbanos, donde las personas que logren entrar a Chile, tengan que hacer sus cuarentenas y de ahí se van ejecutar los procesos de expulsión correspondientes”, explicó.

En ese contexto, agregó que “de hecho, nosotros tenemos un proceso de expulsiones que continúa el día de mañana. Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de 100 personas, que en su mayoría van a ser expulsadas por la parte administrativa, por haber ingresado d e manera ilegal, por pasos no habilitados”.