Subsecretaria Daza: Extranjeros en situación irregular que se hayan autodenunciado sí tienen derecho a vacunarse contra el Covid-19

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que los migrantes irregulares que se hayan autodenunciado sí podrán vacunarse contra el Covid-19 en Chile.

“El Ministerio de Salud, y lo dice muy claramente su decreto, todas las personas que están en Chile en distintas situaciones de residencia, que están en proceso de sacar su visa, su proceso de normalización y que viven en Chile, tienen derecho a la vacuna”, señaló.

“Particularmente, las personas que están en una situación irregular y que han hecho su autodenuncia, esas personas hoy día son Fonasa A, por lo tanto esas personas están incluidas y han estado incluidas desde siempre”, dijo.

Según precisó, “esas personas cuando hacen una autodenuncia inmediatamente pasan a ser pasan a ser parte del sistema de salud y esas personas ya están dentro del grupo de calendarización”.

“Lo que no queremos en nuestro país es que esto se transforme en un turismo de vacunas, obviamente que ingresen personas de forma irregular a vacunarse y que tampoco vengan turistas a vacunarse”, señaló.

“Las personas que vienen a Chile, que van ingresar en el futuro a Chile de forma irregular, que no han iniciado su proceso de autodenuncia, esas personas en este momentos no van a ser priorizadas porque no han regularizado su situación, pero las personas que viven en Chile, que son Fonasa A tiene derecho a la vacuna, como lo han tenido siempre en todo aspecto de salud”, concluyó Daza.