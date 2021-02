Yuyuniz Navas, candidata a constituyente: “No comparto, como lo dicen Lastesis, que el hombre es violador”

La instructora de yoga, Yuyuniz Navas, se refirió a la visión que tiene sobre el feminismo, en el marco de su postulación como candidata a constituyente.

La aspirante a las elecciones por el distrito 9, como independiente por un cupo UDI en la lista Vamos por Chile, indicó que “no soy partidaria de ningún movimiento feminista”, en entrevista con CNN Chile.

“No comparto, como lo dicen Lastesis, que el hombre es violador” ya que “la violencia no es ningún medio para lograr nada y eso es lo que hay que erradicar en todas las áreas donde quede un espacio de violencia en la Constitución”, complementó la instructora de yoga.

Sobre las funas que ha recibido en sus redes sociales por su postura, Navas declaró que “cada uno viene a vivir lo que necesita su alma. Cada uno elige antes de venir cómo va a morir”. Sobre las personas que han sufrido abuso, Yuyuniz aseveró que “ha sido fuerte y doloroso darse cuenta de lo mal que estamos”.

“Puedo tener diferencias con cualquier persona, pero diferente es que lo mande a matar o que me estén tres días funando“, expresó Navas.

“Cada uno interpreta lo que quiere, lo único que quise decir, y lo mantengo, es que cada uno es protagonista de su vida, independiente de las cosas dolorosas o catafóricas que nos toquen”, añadió.

En este sentido, señaló que “soy responsable de construir y destruir mi vida, puedo vivir lamentándome de todo lo terrible y construir una vida de calamidades. Sin embargo, puedo usar esa experiencia traumática y trascenderla, sacar el aprendizaje, cambiarle el significado y tomarlo como algo que me hizo crecer”.

Además, cuestionó el concepto y rol de “víctima”, enfatizando que “lo más importante es salir de la victimización, porque la víctima es un rol que uno toma, una posición en la que uno se pone, porque puede recibir cosas cambio, porque te conviene, anda a saber tú por qué usan ese rol, pero debemos dejarlo como sociedad, como mujeres, como víctimas de abuso o violación”.

En cuanto a la violencia de género, la actriz indicó que en una relación de pareja, “si la mujer aceptó que el hombre le falte el respeto, le tire la talla delante de amigos y la menosprecie, para las mujeres es muy delicado, porque la mujer está encargada de cuidar y criar a los hijos, posterga su trabajo para quedarse en la casa y no tiene posibilidades económicas para irse”.

“La mayoría que se queda y aguanta es porque no tiene redes de apoyo, no tiene la posibilidad económica de salir, porque no tiene la valentía, el apoyo, porque se sienten víctimas y no protagonistas”, dijo Navas.

“Si permito que me falten el respeto, que me abusen, puede que el día de mañana no la cuente”, finalizó.