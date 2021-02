Errores al postular y causas de deserción en el primero año de universidad 

Con los resultados de la Prueba de Transición (PDT) publicados comienza otra etapa fundamental para quienes postulan a las universidades nacionales. Dentro de los interesantes temas que se han abordado en la Feria de Postulación y Matrícula, a través de sus conferencias online para todo Chile, están los errores más comunes en las postulaciones y las causas de la deserción universitaria, con el objetivo de que los estudiantes enfrenten de mejor forma estos procesos.

Daniela Montecino, abogada, asesora jurídica del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y Ex Fiscal del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), indica que, entre las faltas más frecuentes en la etapa de postulación, sobresale el no atender a los requisitos que tienen las universidades.

“Hay instituciones que establecen un número máximo de postulaciones y otras que tienen exclusión por preferencia, es decir condicionan la validez de la postulación a la ubicación que ésta tenga en el listado, por ejemplo, si postulaste en quinta preferencia y el límite de la universidad es estar en la cuarta, esa postulación no será válida”, explica la profesional.

Asimismo, señala que muchas veces los estudiantes creen que luego de realizar múltiples postulaciones (se pueden hasta 10), van a poder elegir entre ellas cuando salgan los resultados, sin embargo, al ser seleccionado en una de las carreras elegidas, las postulaciones que siguen en la lista quedarán automáticamente eliminadas. Por otro lado, y no tan recurrente, pero sí ha sucedido, es que los postulantes no han resguardado su clave, siendo víctimas de un lamentable mal uso.

Siguiendo con los errores más frecuentes, Montecino indica que “los estudiantes tienen la opción de modificar sus postulaciones durante los cinco días que dura el proceso, pero lo importante es, aunque suene absurdo, guardar la postulación en el portal, ya que, si no lo hacen, el sistema no los va a considerar”. Como consejo además, hizo hincapié en que las personas que cumplan con los requisitos para acceder a la gratuidad, hagan sus postulaciones en aquellas universidades adscritas a este beneficio, debido a que no todas lo tienen.

Deserción en la Educación Superior

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (SIES, 2014), las carreras diurnas han presentado en los últimos cinco años tasas de abandono que fluctúan entre 24% y 27%, llegando a ser el 43% en las carreras vespertinas, es decir, cuatro de cada 10 estudiantes abandonan sus estudios en esta modalidad. Para Andrés Antivilo Bruna, psicólogo de la Universidad de Chile y ex jefe de la Unidad de Estudios e Investigaciones del DEMRE, es un fenómeno que sucede en todas las instituciones de educación superior, sin distinción.

Sobre esta materia, el psicólogo acota que la deserción tiene mucha carga individual, “Me gustaría matizar un poco la información, ya que trata más bien de una situación multicausal, porque el estudiante no sólo abandona por su propia voluntad, porque puede ser voluntaria o forzosa, y además puede ser temporal o permanente, ya que muchos de ellos no abandonan, sino que se cambian de carrera”, explica.

En esta línea, el profesional indica que si bien hace unos años los establecimientos estaban muy centrados en generar un número mayor de matrículas a comienzos de año, con el tiempo se han dispuesto indicadores de calidad por parte del Mineduc que incluyen las tasas de titulación y de retención de los estudiantes. A partir de este desafío que ha tomado importancia en los últimos años, “se han visto esfuerzos claros desde las instituciones, con planes de acompañamiento, mallas flexibles y apoyo continuo, entre otros, por lo que insto a que los postulantes averigüen al respecto, ya que es totalmente normal que haya cuestionamiento a la vocación sobre todo cuando se trata de estudiantes de 17 o 18 años”, puntualiza.

Feria de Postulación y Matrícula

Durante 16 años, la Feria de Postulación y Matrícula se ha realizado de forma presencial en la Estación Mapocho, donde han pasado más de 1 millón 280 mil estudiantes y más de 100 instituciones académicas en las cinco regiones dispuestas para este encuentro.

Ricardo Carrasco, director de la instancia, explicó: “Este año, producto de la pandemia, debimos ajustarnos a las nuevas condiciones y realizar de todas formas este importante encuentro, pero a distancia. Lo positivo, es que al ser online, en esta ocasión la cobertura es a nivel país teniendo, como es tradición, la mayor cantidad de opciones académicas en las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de todo Chile y con toda la información para la realización de una correcta postulación a la Educación Superior”.

Más información en www.feriadepostulacion.cl y en sus redes sociales: @feriadepostulacion en Instagram y https://www.facebook.com/feriadepostulacion/ en Facebook.