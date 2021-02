Diputado Santana solicitó levantar cuarentena en Los Lagos: “Los indicadores tienen que quedar en un segundo plano”

Más allá de los números, que asegura, avalan esta determinación del Gobierno, el diputado Alejandro Santana (RN) solicitó establecer una ventana para la ciudadanía, a través de lo que catalogó como “un voto de confianza y corresponsabilidad”.

El parlamentario pidió que se levanten las extensas cuarentenas en la región de Los Lagos, al menos momentáneamente, apuntando al grave daño que generan en lo social, en lo económico y en lo laboral, pero también desde el punto de vista de la salud mental.

“En reunión con autoridades de salud, he solicitado que exista un gesto de confianza hacia la comunidad de nuestra región. Sabemos que los tiempos del coronavirus y sus indicadores son lentos, pero el hecho de no levantar esta extensa cuarentena hoy genera un daño no sólo social, económico y laboral, sino que también psicológico”, indicó.

El legislador sostuvo que “es importante tener corresponsabilidad entre ambas partes para que la gente de manera responsable pueda intentar retomar las condiciones de normalidad en su día a día. Y será materia de todos velar porque ese levantamiento de cuarentena dure permanentemente o por el tiempo que corresponda”.

Santana aseguró respetar la decisión tomada en base a los indicadores, pero expresó que es el momento de mirar más allá de las cifras.

“Creo que es el minuto en donde los indicadores tienen que quedar en un segundo plano y debe aflorar un gesto de confianza hacia cada uno de quienes formamos parte de la Región de Los Lagos. Ya no es viable mantener esta cuarentena y los números no pueden ser el único elemento para analizar cuando termina esta situación de encierro”, puntualizó.

Además, el diputado RN señaló que “si el comportamiento de la gente no es el adecuado, no existe el autocuidado requerido para responder a una determinación tan importante y ese levantamiento genera una explosión de casos, obviamente habrá que revertir la medida y retomar la cuarentena”.

Finalmente, sentenció que “hoy necesitamos un espacio para levantar este encierro. Y en ese sentido, espero que ese gesto de confianza de parte del Ejecutivo llegue y logremos un pacto de corresponsabilidad en donde todos se sientan partícipes, porque ese es el único camino que tenemos para levantar la cuarentena en los próximos días”.

Agencia Uno.