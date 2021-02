Colegio de Profesores y la vuelta a clases: “En marzo bajo ningún punto de vista, vayamos viendo en abril”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, sostiene que bajo ninguna manera se puede volver a las clases presenciales el 1 de marzo, la fecha que dispuso el Ministerio de Educación.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el dirigente gremial señaló que el 2020 el ministro Raúl Figueroa, “jamás escuchó a las comunidades educativas, lo que queremos los profesores este año es poder hacer las cosas distintas, este año (queremos) poder, efectivamente, generar un trabajo para que las comunidades educativas sean escuchadas”.

“Por eso que hemos dicho que no hay ninguna posibilidad de volver a clases en marzo, ninguna. Y lo que nos va quedando es que en marzo hagamos todo lo que no hicimos el año 2020 porque el ministro nunca estuvo disponible”, expresó.

En ese sentido, y velando por el cuidado de los estudiantes, “creemos que en cada localidad debemos tener niveles de pandemia en fase 4 o superior, no antes de cuatro”. También apunta a “generar planes de transporte en las comunas, en la perspectiva de poder dar garantías a los padres de que sus niños no tendrán que trasladarse en medios de transporte público, que ya están atiborrados, no dan certeza donde no se generen grande contagios”.

“Mientras el papá y la mamá no vean que están las condiciones de seguridad y certeza de que las probabilidades de contagios van a ser las mínimas (…) los papás y la mamás no van a mandar lo niños a la escuela, es lo más preciado que tienen, cómo van a mandar a sus hijos a que se expongan”, dijo.

Por ello, Díaz manifestó que “nosotros no somos partidarios de volver en marzo (a clases), los alcaldes ayer han dicho que tampoco al parecer, ellos hablan del 15 abril, comparatismo con ellos. Creemos que tenemos que ver la situación comuna por comuna, porque también cada comuna también es distinta”.

“Marzo bajo ningún punto de vista, vayamos viendo en abril, y probamente el segundo semestre se tendría que normalizar”, dijo el presidente del Colegio Profesores, en línea con la inoculación de la mayoría de los adultos.