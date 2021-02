Ministra Andrea Muñoz ejerce como presidenta (S) de la Corte Suprema

Andrea Muñoz Sánchez se convirtió este martes en la primera mujer en ejercer la presidencia de la Corte Suprema en reemplazo del titular Guillermo Silva Gundelach.

Hasta ahora los presidentes siempre habían sido subrogados por ministros hombres, por lo que la ministra Muñoz destacó los avances en paridad que se vienen realizando en el Poder Judicial.

“Es una situación muy circunstancial el que cumpla esta función hoy, pero de todas maneras pienso que cuando efectivamente el Pleno elija a una mujer como presidenta de la Corte Suprema se habrá cumplido un hito histórico y simbólico. Lo importante es lo mucho que hemos avanzado en materia de igualdad de género en el Poder Judicial, esa es una materia en la que me he empeñado y que me tiene muy orgullosa y es un permanente desafío“, enfatizó.

La presidenta (s) subrayó que “en el tema paridad tenemos el desafío de seguir avanzando en relación a la incorporación de juezas en los altos cargos, no obstante que hoy somos muchas más mujeres a nivel global en el Poder Judicial“.

Agencia Uno