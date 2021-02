Alcalde Felipe Delpin y el regreso a clases: “El proceso de vacunación hacia los profesores comenzó tarde”

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, coincide con el Colegio de Profesores que no se puede volver a clases presenciales el 1 de marzo. Según él, recién sería propicio a fines de abril.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal reconoció que después de las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacios, el debate se caldeó aún más. “Yo creo que con las declaraciones del ministro Palacios, esto se puso mucho más feo la discusión, porque las declaraciones de él fueron muy duras, muy ofensivas para todo un gremio”, opinó.

“Conozco a Lucas Palacios, no sé que le paso, cómo se salió de madre tan grande al hacer ese tipo de declaraciones, además que el no sé por qué habla, si el tema estaba centrado en educación, como que el ministro de Economía no tenía por qué involucrarse en eso y menos tratar de flojos a todos los profesores, o como dijo después, al gremio”, agregó.

Delpin aseguró que la fecha de regreso a clases no es un tema político, sino que sanitario y hasta logístico. “El proceso de vacunación hacia los profesores comenzó tarde, debimos comenzar haber vacunados a los profesores a partir del 1 de febrero si se quería poder ingresar a clases el 1 de marzo, aquí hay un tiempo de espera para un segunda dosis”, señaló.

“Son 28 días para la segunda dosis, y después hay que esperar 7 días para tener la certeza de que la vacuna es efectiva”, dijo. De este modo, “creo que para avanzar y hacer un proceso ordenado, y todos los profesores estén vacunados, hablemos derechamente que las clases comiencen a fines de abril”.

Por otro lado, el alcalde apuntó que muchas comunas están usando los colegios como locales de vacunación. Nosotros estamos buscando, en el caso de La Granja, estamos preparando para ver dónde nos trasladamos, estamos viendo algunos centros, alguna juntas de vecinos, pero también necesitamos diferente infraestructura, necesitamos baños, que los sectores no estén con tierra, en fin”, describió.

“Nosotros decimos avancemos cuando tengamos a todos los adultos mayores de 65 años, y después nos vamos a los centros de salud, y eso seria a fines de abril“, dijo.