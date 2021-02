Jorge Vargas, tío abuelo de menor desaparecido en Lebu: “Alguien lo tomó”

El tío abuelo de Tomás, el niño de 3 años desaparecido en la comuna de Lebu, entregó las primeras declaraciones sobre este hecho, asegurando que “alguien” pudo haber “tomado” al menor de edad.

Cabe recordar que durante la tarde de ayer se le perdió el rastro el menor, tras lo cual se inició una intensa búsqueda por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), debido a la orden del Ministerio Público por presunta desgracia.

En este contexto, el tío del menor, José Vargas, indicó en conversación con 24 Horas que es “lamentable lo que pasó”, y detalló que mientras andaban buscando vacas en una zona boscosa, dejó al niño en un lugar desde donde él se alejó durante unos cinco minutos: “Cuando salí a buscarlo no estaba, grité, no me habló y no dijo nada“, sostuvo.

Junto a esto, indicó que el niño podría haber arrancado de algún animal: “Fuimos a buscar las vacas (…) las encontramos y recorrimos el sector y después llegamos a una parte donde quedó él y bajé a buscar las vacas y lo dejé solo (…) y al volver no lo encontré“, indicó.

El hombre además sostuvo que cree que el niño “puede haber salido” hacia la ruta” y que “alguien lo tomó”. También declaró que lo llamó en varias ocasiones, pero que “no contestó”.