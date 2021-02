Ministro Paris: “Los pacientes con comorbilidad necesitan vacunarse antes que otros grupos que están presionando”

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró este viernes que hay suficientes vacunas para continuar el proceso como está establecido hasta ahora. Sin embargo, para que no hayan contratiempos, llamó a respetar el calendario para que no se produzca un quiebre de stock.

“Si se desordena el calendario de vacunación obviamente que vamos a tener ralentizar o disminuir la velocidad“, sostuvo la autoridad, especialmente por el proceso de vacunación a los trabajadores de la educación, priorizado esta semana para los mayores de 60 años.

“En este momento no hay quiebre de stock, pero si hay aumento de vacunaciones en grupos no calificados, obviamente que puede producirse, por eso les pido que tengan mucho preocupación en vacunar a las personas que corresponde a vacunar”, dijo, apuntando a las municipalidades.

Frente a las diferentes áreas que piden ser considerados como grupos esenciales para recibir la inoculación, Paris manifestó que “han aparecido muchos grupos que quieren ser prioritarios: los trabajadores de los puertos, de los supermercados, los cajeros. Hay que escucharlos, pero también tenemos que darle preferencia a los pacientes con comorbilidad. Tenemos que terminar con los profesores para poder asegurar que comiencen con seguridad para los padres, apoderados y los niños”.

“Si todos empiezan a pedir sentirse que son prioritarios, obviamente no vamos a poder dar respuesta a todos ellos”, expresó, y destacó que “a partir del 1 de abril ya se vacunan todas las personas entre 18 y 60 años o más, entonces no nos apuremos, y actuemos con calma. La producción a nivel mundial es finita, no es infinita”.

En este sentido, el titular del Minal pidió paciente y que se privilegie a los adultos mayores y “obviamente a los pacientes con comorbilidad también necesitan vacunarse antes que otros grupos que están presionando. Ahora, dentro de esos grupos probablemente también hay gente que tiene comorbilidad que ya son mayores de 65, por lo tanto ya han recibido o recibirán rápidamente su vacuna”, dijo.