Senador Alejandro Navarro denunció “vuelos pandemia” a Rapa Nui

Como “una amenaza al pueblo Rapa Nui”, calificó el senador Alejandro Navarro (PRO) el arribo a la isla de Rapa Nui de pasajeros “que no cumplen con la ley 21.070, que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde Isla de Pascua”.

Para el senador “esta es una situación muy delicada, pues Rapa Nui se encuentra con zona de latencia, es decir, existen restricciones adicionales para ingresar a ella”.

“La capacidad de carga se encuentra rebasada por que hay un exceso de personas en la isla de acuerdo a las mediciones e informes encargados por la autoridad, a lo que se suma la amenaza del Covid. El pueblo Rapa Nui tiene la soberanía ancestral para impedir que el transporte aéreo se convierta en agente o vector de la pandemia”, agregó.

Por su parte, Rafael Tuki, miembro del Consejo de Gestión de Carga Demográfica fundado por la ley 21.070, argumentó que “en el último vuelo denominado ‘Retorno seguro’, detectamos irregularidades, y por eso los isleños se tomaron el aeropuerto Mataveri, pues en el próximo vuelo podría pasar lo mismo”.

“Nuestras sospechas se confirmaron, pues analizando la lista de pasajeros, de 299, detectamos 11 que no cumplían la ley. Aquí no solo se pone en riesgo el medio ambiente, sino que también la salud pública. El pueblo Rapa Nui merece respeto, no puede seguir siendo tratado como una colonia de Chile”, complementó.

Navarro afirmó que “ni las empresas ni el gobierno puede hacer vuelos Covid o vuelos de la muerte. Rapa Nui debe ser respetada, hay un pueblo milenario ahí que ha sido históricamente maltratado y colonizado. Es responsabilidad del Estado garantizar su salud y bienestar”.

Tuki, por su parte aseguró que “la isla carece actualmente de presupuesto público para funcionar con normalidad, pues el Covid impide el turismo y los vuelos, y eso debe ser solucionado por el Fisco. Es por ello que le pedimos que no arriben los reemplazos de los funcionarios públicos, hasta que se hagan cargo de la economía local y se garantice la salud pública”.

“Se señala que se requieren el arribo de técnicos para la reparación de motores en la isla para garantizar el suministro eléctrico que otorga la empresa estatal que opera en Rapa Nui, SASIPA, pero se omite que estos ya están defectuosos y deben ser reemplazados. Se han roto las confianzas. El gobierno no debe meter gente por la ventana, sin garantizar la economía en Rapa Nui”, sentenció

Finalmente, el senador anunció una presentación a la Contraloría General de la República, pues “el sistema completo está fallando, se están rebasando los controles, hay fraude a la ley, y se deben establecer las responsabilidades”, aseveró.