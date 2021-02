“Cada uno tiene una versión diferente”: Padre del niño desaparecido en Lebu entrega su visión de lo sucedido

El padre de Tomás, Moisés Bravo, agradeció la ayuda de las personas anónimas que han ayudado en las labores de búsqueda del menor desaparecido en el sector de Lebu, en la Región del Biobío. Sin embargo, no tiene la misma respuesta para la familia del lado materno de su hijo.

“Aquí hay que buscar en todas partes, yo tengo la fe que de que él está en alguna parte. Han pasado muchas horas, demasiadas horas desde que se extravió, desde que dicen que se extravió, porque yo me vine a enterar a las 21:20 horas“, dijo en conversación con el matinal “Bienvenidos”.

Cuando supo, dijo que salió raudamente en búsqueda de mayor información. “Pregunto qué pasó a la abuela de la mamá, no recibí una respuesta de ‘aquí pasó esto, aquí paso esto otro. No vengái a hacer problemas’. Qué otro problema más grande vamos a tener si se perdió mi hijo. Me parece desesperante el tema, de yo buscar respuestas, de intentar saber, de informarme, para saber dónde buscar y hacer un peritaje con los expertos más a fondo”, dijo.

En ese sentido, agradeció el apoyo de otras personas y el personal que está en el lugar, asegurando que ese mismo respaldo “hoy día la siento más cercana a la familia con que vivía Tomás”.

“La misma gente se ha dado cuenta de mi comportamiento y el comportamiento de allá y es totalmente diferente, porque esto lo demuestran los hechos y buscarlo con desesperación es un hecho. No me cabe en la cabeza cuál es el tipo de empatía o cómo es su sentido común, cómo no les va a doler. Yo veía sus caras, como una cara indolora“, cuestionó al otra parte de la familia. “Deberían estar acá, apoyando al menos”.

“El tema de los horarios del extravío de mi hijo, es incongruente total. El tema de sus versiones, cada uno tiene un versión diferente“, indicó evidentemente afectado por el desaparecimiento de su hijo.