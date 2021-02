Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás: “Hay mucha mala intención, dicen que yo tengo que ver con lo que le pasó a mi hijo”

En este sentido, reiteró que “llegó mucha gente del sector, vecinos (…) la verdad yo he hablado muy poco con mi tío, no he hablado casi nada”, afirmó.

Por otra parte, sobre las declaraciones del padre de Tomás sobre un eventual maltrato al menor, Estefanía explicó que “él habla de maltrato, él habla de cosas que supuestamente pasan cuando él no está acá conmigo, a mi hijo no lo ve desde agosto del año pasado. Hace cinco meses que no le depositaba la pensión y ahora viene a hablar de maltrato, de que aquí pasan cosas, si él no está aquí conmigo“, dijo.

“Ni si quiera viene a ver a su hijo acá, tuve que yo ubicarlo en enero para que él le depositara”, afirmó.

Finalmente declaró que “yo estoy súper aterrada, no sé qué pensar, la gente habla muchas cosas, hay mucha mala intención, dicen que yo tengo que ver con lo que pasó a mi hijo y la verdad es que no lo quiero tomar en cuenta. Esa gente a mí no me conoce“, concluyó.