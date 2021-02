“Ni siquiera tengo fuerzas para buscar a mi hijo”: El desgarrador mensaje de la madre del niño desaparecido en Lebu

Tras más de 30 horas búsqueda del pequeño Tomás en el sector de Lebú, hoy continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del menor.

Su madre, Steffy Gutiérrez, envió un mensaje durante este proceso, que subió ayer por la tarde a su cuenta de Instagram.

“Aún no se sabe nada de mi hijo, están todavía en búsqueda en el cerro. Está el GOPE, la PDI, la Brigada, Bomberos y aún no encuentran nada de mi hijo, pero seguimos con la fe que va aparecer sano y salvo”, dijo.

“Quería darle las gracias a todas las personas y todos los que em han enviado mensajes, son muchos, y no he podido responder, He estado todo este rato tomando declaraciones y he tenido que hablar con la prensa, no sé si me han visto en los canales televisión, por lo tanto el tiempo para responder no se me ha podido… la verdad es que ni siquiera tengo fuerzas para buscar a mi hijo“, dijo la madre evidentemente afectada.