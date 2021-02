Mamá de Tomás, el niño desaparecido en Lebu: “Nadie puedes juzgar o creerse detective”

Continúan las labores de búsqueda de Tomás Bravo en el sector de Lebu, a tres días de su desaparición. La mamá del menor de 3 años, Estefanía Gutiérrez, no pierde la fe de que lo puedan encontrar vivo y publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo una cadena de oración.

En su cuenta de Facebook, la mujer escribió a las 00:40 horas de este sábado: “Buenas noches, aún no se sabe nada de mi hijito Tomás. Estamos orándole a Dios para que pronto podamos saber de él!”.

Además, Gutiérrez se refirió a las personas que han hablado mal de la familia, algo que ha tornado tenso el ambiente. “También pedir a gente respeto, estamos pasando por un momento muy difícil. Han cuestionado cosas falsas tanto de mí como del padre y de la familia, nadie puede juzgar o creerse detective”.

“Han dicho cosas horribles de mi sin tener pruebas! Lo único que hacen es tirar pura mala onda que a mi hijo no le hace bien. Yo sé que él está vivo y que estará con nosotros!! Ahora a las 1 AM y a las 8 AM queremos hacer una cadena de oración para que se unan si quieren por favor!! Como familia de ambos lados necesitamos todo su apoyo espiritual”, concluyó.