Alcalde de San Miguel presenta recurso de protección contra Metro por falta de medidas sanitarias frente al Covid-19

El alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, presentó un recurso de protección contra el Metro de Santiago al considerar insuficientes las medidas sanitarias adoptadas por el servicio en las estaciones que están ubicadas en la comuna.

El documento, que fue ingresado a la Corte de Apelaciones de San Miguel el 18 de febrero, alude a la falta de protocolos en el sistema de transporte público, en materias como el control de temperatura de los pasajeros, vigilancia del distanciamiento social en estaciones y vagones, así como también la inexistencia de elementos sanitizadores, como por ejemplo, alcohol gel.

El recurso se argumenta en la situación sanitaria que enfrenta el país por la pandemia, el número de casos activos en la comuna, el regreso de veraneantes y el escenario del retorno a las actividades laborales y estudiantiles desde ‪el 1 de marzo.

“Como alcalde estoy muy preocupado por lo que sucederá en marzo con el regreso de los sanmiguelinos a sus rutinas, el retorno de las personas que salieron de vacaciones y un eventual colapso en el sistema de transporte público en el denominado súper lunes”, señaló Luis Sanhueza.

En la misma línea añadió que “nos hemos percatado de que las medidas para el cuidado de la población, son insuficientes en las estaciones de Metro emplazadas en la comuna, así como también al interior de los carros. La Línea 2, que cruza a San Miguel, es la tercera con más viajeros de la red”.

Asimismo, señaló que “Metro ha vivido una realidad paralela a la pandemia. Es como si fuera un país distinto y aparte porque todos los protocolos que se aplican al resto, ellos los ignoran“.

Sanhueza insiste que “nosotros tomamos todas las medidas, pero la gente sube al metro y queda en zona roja y en estado de desamparo total. Yo como alcalde no voy a permitir más esta indolencia, no voy a ser cómplice de algo así y si es necesario pedir el cierre de algunas estaciones porque no cumplen con medidas mínimas de higiene prevención, lo voy a hacer”.

El edil cree además que sería importante “aunar criterios entre Metro y empresas para el ingreso y salidas diferenciadas de los trabajadores, es decir, en distintos horarios. Lo otro que se podría hacer es colocar buses clones que hagan el mismo recorrido, y así, descongestionar la red”.

En la comuna están emplazadas cinco estaciones de la Línea 2: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño-, además de Bío-Bío y Franklin en la Línea 6, que San Miguel comparte con Santiago.