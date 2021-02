Desaparición de Tomás: Fiscal sostiene que “hasta el minuto no tenemos ninguna persona imputada”

El fiscal a cargo del caso de Tomás Bravo, el niño de 3 años desaparecido en la comuna de Lebu, entregó detalles sobre las investigaciones que se han realizado al respecto.

Andrés Ortiz informó que se han añadido más profesionales en torno a la búsqueda del menor de edad, y enfatizó que hasta el momento “no hay ninguna persona imputada” por el hecho.

“El día de hoy ya se conformó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía, me incorporo yo al equipo de investigación que llevaba la fiscal Molina, se incorpora un abogado asistente de la Fiscalía, se incorpora un grupo de funcionarios de la Fiscalía local, que tienen prioridad uno para la tramitación y la gestión de todas las diligencias y oficios que corresponde hacer, con la finalidad de darle la prioridad que merece esta investigación en razón de la temática de la misma y de poder encontrar a Tomás lo más luego posible y hacer la investigación lo más seria posible“, informó el profesional.

“A este equipo de trabajo de la Fiscalía se suma el equipo de trabajo de la Fiscalía regional, a través de los abogados asistentes de la unidad de atención (…) además, la Fiscalía Nacional está prestándonos apoyo inmediato con las diligencias (en el caso) que se requiera alguna intervención de ellos”, enfatizó.

En este sentido, el fiscal precisó que en “la investigación se ha logrado recabar una cantidad de información importante y es por eso que hemos sumado más gente a este equipo de trabajo, a fin de lograr los análisis de la información lo más pronto posible y poder reaccionar lo más pronto posible” a los nuevos datos.

Querella presentada por Defensoría de la Niñez

Sobre la querella criminal interpuesta por la Defensoría de la Niñez ante el Juzgado de Garantía de Arauco por el delito de sustracción de menores en el caso de Tomás Bravo, el fiscal señaló que “nosotros hasta el minuto estamos haciendo una investigación seria, detallada en todos los sentidos. No tenemos ninguna persona imputada ni tampoco claridad en la comisión de ningún delito hasta el minuto, mientras no tengamos hallazgos o encontremos al menor extraviado“.

“Desconozco los motivos y los fundamentos que tuvo la Defensora de la Niñez para calificar los hechos. Llama la atención, puesto que no cuenta con carpeta de la investigación fiscal”, declaró Andrés Ortiz

“Hasta el minuto estamos investigando una presunta desgracia. Son sabidas por todo el mundo las posibles líneas investigativas y se están trabajando paralelamente. Se están acotando las investigaciones a fin de descartar o poder construir una figura penal respecto a los hallazgos o hechos que vayan ocurriendo de aquí en adelante”, afirmó.

Finalmente señaló que “se están trabajando tres líneas investigativas y una posible cuarta (…) No voy a decir cuáles son por el éxito de las mismas. No se descarta nada, no hay ninguna persona imputada ni detenidos”, concluyó.