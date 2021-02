“Sí recibí una amenaza”: Madre de Tomás Bravo relata que le llegó un mensaje contra su tío, la última persona que vio al menor

El caso de la desaparición de Tomás Bravo en Lebú no ha estado exento de rumores, lo que ha afectado directamente a la familia del menor de tres años, a quien se le perdió el rastro el miércoles de 17 de febrero en Lebu.

En conversación con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, señaló que le han llegado mensajes que “apuntaban que yo había asesinado a mi hijo”.

“Las personas me han perjudicado, por el hecho de que ni siquiera puedo salir afuera a buscar a mi hijo, es como sentirme culpable. Yo a lo mejor me siento culpable de dejar que mi hijo fuera, pero más allá de decir que le hice algo a mi hijo, es terrible”, relató.

Derivado de los rumores, la misma madre ha recibido amenazas contra la última persona que vio al menor. “Sí recibí una amenaza en Instagram, de que iban a matar a mi tío, de que quieren matar a mi tío. Puede que yo también haya recibido amenazas pero no las he visto”, dijo, señalando que ella ya está alejada de las redes sociales y que el personal policial ya está al tanto.

De hecho, la madre dijo que “ellos son los que me han dicho que no salga”. “Igual he aprovechado de ir a otras partes, donde no hay tanta gente. Pero la gente dice ‘ella no sale a buscar a su hijo’, es que no saben que está pasando acá, ha sido horrible”.