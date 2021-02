Desaparición de Tomás: Fiscalía trabaja en 3 líneas investigativas con “más fuerza” y otra cuarta

El fiscal jefe de Arauco, Andrés Ortiz, entregó este lunes un balance del trabajo que está realizando el Ministerio Público en el caso de la desaparición de Tomás Bravo, el niño de tres años que desapareció el miércoles 17 de febrero en Lebú, Región del Biobío.

De acuerdo al fiscal, “se ha logrado recabar una cantidad de información importante y es por eso que hemos sumado más gente a este equipo de trabajo”.

Sin embargo, “no tenemos ninguna persona imputada ni claridad en la comisión de ningún delito hasta el minuto, mientras no tengamos hallazgos o encontremos al menor extraviado”.

“Hasta el minuto estamos investigando una presunta desgracia. Son sabidas por todo el mundo las posibles líneas investigativas y se están trabajando paralelamente”.

En ese sentido, precisó que “se están trabajando tres líneas investigativas y una posible cuarta (…) No voy a decir cuáles son por el éxito de las mismas. No se descarta nada, no hay ninguna persona imputada ni detenidos”.