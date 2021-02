“Lo agarré de los testículos”: El crudo relato de víctima de encerrona en Ruta 68

El pasado lunes, un violento intento de asalto se registró en la Ruta 68 con Américo Vespucio, cuando dos mujeres mayores de 60 años fueron abordadas por seis sujetos, quienes las amenazaron con armas para que descendieran en la comuna de Pudahuel.

El suceso ocurrió cuando dos vehículos las interceptaron, les sustrajeron sus pertenencias y huyeron del lugar. Durante el atraco, los delincuentes amenazaron a otros conductores que se encontraban en el lugar.

A pesar de lo mencionado, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar el vehículo horas más tardes en la comuna de Recoleta.

Respecto a las víctimas, ambas resultaron con lesiones leves, mientras que el hecho fue grabado por personas que se encontraban en la Ruta 68, momentos que se encontraba con gran congestión vehicular.

“Me rompieron el vidrio, yo puse resistencia, peleé y me golpearon, me trataron de bajar del auto desde el pelo y no podían porque tenía el cinturón”, dijo una de las mujeres.

“Me traté de defender, otro tipo se metió al auto para sacarme el cinturón y yo lo agarré de los testículos y, Dios mío, se los apreté para matarlo porque me daba tanta rabia“, cerró.