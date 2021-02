Piden llevar a contagiados de cárcel de San Antonio a una residencia sanitaria

El diputado Rodrigo González (PPD) manifestó su preocupación por la crisis sanitaria que vive el recinto penal de San Antonio, totalizando a la fecha la cifra de 33 personas contagiadas con Covid-19, casi un 10% de la población penal, sumando a ello el hacinamiento que puede influir a la rápida propagación del virus.

González afirmó que “es sumamente grave la situación que se está viviendo en la cárcel de San Antonio, y si bien ya se decretó cuarentena en la institución, creo que lo ideal sería trasladar y poner en un aislamiento mayor a todos los contagiados, reos y gendarmes, en una residencia sanitaria que pueda adaptarse y cumplir con las medidas de seguridad necesarias para evitar a su vez algún riesgo de fuga”.

“Hoy se debe priorizar la salud de la población penal en primer lugar, y la cárcel está diseñada para albergar 250 personas, y no las 400 que existen actualmente, lo que no contribuye de ninguna manera para disminuir los contagios. Sabemos que el virus es de fácil y rápida propagación, por lo tanto para que la cuarentena en el recinto sea eficaz debiesen aislarse en otro lugar a todos los contagiados”, agregó.

El parlamentario también hizo un llamado al Gobierno para agilizar el nombramiento del nuevo seremi de Salud, ya que han pasado tres semanas de la salida de Francisco Álvarez.

“Para este tipo de situaciones se necesitan autoridades dedicadas, con experiencia y rápidas en la toma de decisiones y hoy la quinta región no lo tiene. No es posible que en medio de una pandemia y en una región con los contagios en alza y además como primer destino de vacaciones no tengamos seremi de Salud”, aseguró.

El legislador indicpo que esta situación “nos pone en una situación altamente vulnerable y queda en evidencia con lo que se está viviendo en la cárcel de San Antonio donde no se han recibido respuestas claras ni información según han informado familiares de los reclusos”.

Finalmente, González anunció que oficiará al Ministerio de Justicia y a Gendarmería, para conocer si se cumplieron y realizaron todos los protocolos Covid dentro de la cárcel y se informe cómo se mantendrá el funcionamiento del recinto penal mientras dure la cuarentena.

Agencia Uno