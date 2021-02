“No tengan miedo de devolver a mi guagüita”: Mamá de Tomás hace desgarradora súplica para que aparezca su hijo y se aferra a su intuición

El matinal “Contigo en La Mañana”, de Chilevisión, tuvo que cortar dos veces la entrevista con la mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, frente al evidente desconsuelo que la afecta, a una semana de la desaparición del menor de 3 años.

“Se han dicho muchas cosas, de repente la gente igual puede que tengan razón en especular cosas, porque tantas cosas malas que han pasado. Para mí ha sido muy malo, porque no he podido ni siquiera salir a buscar a mi hijo, o sea tengo que estar encerrada como si yo fuera culpable de lo que le pasó a mi bebé, no es así. Pero a mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa dónde está mi hijo“, partió diciendo la mujer, con la mirada perdida y cansada.

Producto de los rumores, reconoció que se alejó de las redes sociales y ya no ve noticias. “Llegaba mucha información que mi hijo estaba en tal parte, que llegan videntes, que una vidente dice una cosa, otra vidente dice otro. Es agotador, porque todo eso, uno se esperanzaba. Uno se imaginaba hartas cosas, de lo peor. Ahora ya me alejé de eso y he estado con la esperanza en Dios nomás“, señaló.

Ella, por su parte, tiene su propia teoría a la cual se aferra. “Yo me imagino que está con una persona, o con dos personas. Me lo imagino en una casa, no sé si será intuición de mamá, si Dios me quiere decir eso”. Añadió que “algo de mamá que me dice que mi hijo está bien, pero no me lo quieren devolver, por favor que me lo devuelvan, por favor. Llevamos una semana, por favor que emblandezcan su corazón, que no tengan miedo de devolver a mi guagüita, por favor, se los suplico“, señaló.

Consultada por si la familia tenía rencillas con alguien del lugar, ella respondió que no, pero igual esbozó que “creo que esto pudo haber sido planeado, que a nosotros nos vigilaba alguien, porque pasaba de repente vehículos mirando. Mi hijo siempre estaba jugando en el patio”. “Tengo tantas especulaciones mi mente. Estoy cansada”, reconoció.

“A lo mejor alguien lo pilló en el camino, desorientado, y se lo llevaron quizás para calmarlo y después lo querían entregar y vieron que todo esto llegó, y tienen miedo de entregarlo. Por favor les digo, que devuelvan a mi bebito“, rogó.