Rojo Edwards y violencia en La Araucanía: “Hay que decretar estado de sitio. Esto no es un problema de largo o corto plazo, tiene que terminar ahora”

José Manuel ‘Rojo’ Edwards, ex diputado y candidato a gobernador por la Región Metropolitana en representación del Partido Republicano, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la violencia en la Macrozona Sur y sostuvo que el enfrentamiento entre civiles “podría ser una realidad” si no se soluciona el tema.

“Al igual que lo que vemos en La Araucanía, que estamos en una situación prácticamente no de guerra de civil en el sentido burdo del término, sino que estamos a punto de que exista enfrentamiento entre civiles ante la ausencia del Estado de Derecho e inacción de los gobiernos y el Estado. Lo que estamos viendo en La Araucanía perfectamente podría ser una especie de premonitor de lo que podría pasar en Santiago en muchos barrios si no se detiene la violencia extrema que vive tanta gente injustamente“, expresó.

Bajo esa línea el ex parlamentario se mostró a favor de decretar estado de sitio. “Por cierto que hay que decretar estado de sitio. La violencia es tan extrema que no se le puede pedir a alguien que se siente a conversar cuando le quemaron la casa, mataron a un hermano, le usurpan los terrenos, le roban los animales, los extorsionan con las cosechas, tienen que parar ahora. No es un problema de largo o corto plazo, tiene que terminar ahora. Para eso se requiere un gobierno que se ponga los pantalones, que decrete estado de sitio, se termine la violencia y en paz se pueda ver cómo solucionamos el problema”, manifestó.

“La seguridad es el primero de los derechos y si no hay seguridad, usted no puede ejercer el resto de los derechos. Acá hay un problema de fondo, pero esto no se puede resolver con violencia y esto tiene que parar ahora”, complementó Edwards, quien emplazó al Presidente Sebastián Piñera.

“El Presidente no necesita ningún acuerdo nacional con nadie para defender a las víctimas. A las víctimas se les defiende y punto. Tiene las leyes y el poder para hacerlo. No se necesita un acuerdo nacional para perseguir a los terroristas. A mí me suena más a que el Presidente no tiene planes y quiere repartir la responsabilidad, pero cuando lo eligieron Presidente, él dijo y se le pidió que se diera seguridad a La Araucanía para poder avanzar. No hay ningún acuerdo que pedir”, cerró.