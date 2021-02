Alcalde Alessandri apoya hacer elecciones en dos días: “Yo planteé esto a La Moneda hace 2 ó 3 meses atrás”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, está de acuerdo en que las elecciones del 11 de abril se dividan en dos días, sin embargo esto aún no se discute oficialmente y él dijo haberlo advertido hace meses al Gobierno.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal afirmó que “yo planteé esto a La Moneda hace 2 ó 3 meses atrás, cuando estábamos en fase 2, con peores cifras que las de hoy, con la vacuna todavía en el horizonte”.

“Dije, ‘mire, para el Apruebo y Rechazo habían adultos mayores que se demoraban 10 a 15 minutos, que eran dos votos cortitos’. Dije, qué va a pasar en Santiago, por ejemplo, el distrito 10 van 90 candidatos a constituyente, 6 a gobernador, 6 a alcaldes y como 100 a concejal. Imagínese usted cuánto no vamos a demorar todos, en doblar esa sábana (de voto)“, recordó.

Aunque la idea original de Alessandri difiere a la propuesta que tiene planeada el Gobierno. Él quería que la elecciones se dividiera en dos día, uno de votos nacionales y regionales; y otro con elecciones locales. En tanto, el Ejecutivo propone que los cuatro cargos se puedan votar el sábado y el domingo. Para esto, el Gobierno ingresaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso.

Sobre su idea, “si bien nadie se manifestó en contra, quedó en nada y ahora se retomó el debate y están proponiendo, lo que tampoco me parece una mala idea, que en ambos días se pueda hacer toda la elección“.

“El único gran problema”, alertó, es que “en Chile no hay precedente esto”. Es decir, nunca las urnas han quedado con votos sin contar de un día para otro. “Pero yo creo que se puede garantizar y así lo ha manifestado el ministro Ossa y el Gobierno, y yo creo que es una buena idea y hay que asegurar la mayor gente votando”.

El mayor interés del alcalde es que ese fin de semana la gente vote y se eviten las aglomeraciones. “Imagínese usted, que es joven, llega a un local de votación y hay una fila eterna, probablemente dice que va a volver en la tarde, pero si en la tarde está la fila eterna mucha gente se dice ‘no, yo no voy a votar así’; o el adulto mayor que llega a su local de votación de siempre y hay una aglomeración tremenda, dice ‘mira, aquí estaré vacuna y todo, peor igual me puedo contagiar así que no quiero”.

