Familia de Tomás Bravo se encuentra con resguardo policial tras recibir amenazas: “No somos personas malas”

La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, ha dicho más de una vez ante los medios de comunicación que una de las cosas que más la afecta es no poder salir buscar a su hijo, desaparecido el miércoles 17 de febrero en el sector de Caripilun, en la Región del Biobío.

Esto debido a que las amenazas que ha recibido la familia materna del menor de tres años, por lo que le han recomendado no salir mayormente de su domicilio.

Por esta situación, están bajo resguardo policial, según consignó Meganoticias. “La gente poco a poco comprenderá que nosotros no tenemos nada que ver. Ni siquiera nos hemos preocupado de eso, porque nuestro objetivo es encontrar a Tomasito. (Las amenazas) pasaron a segundo plano, no somos personas malas y no estamos relacionados con la desaparición“, dijo Elisa Martínez, la abuela del niño.

“Toda la familia está mal, pero esperanzados. El tío abuelo está muy triste, esperando que aparezca luego“, dijo sobre el hombre que fue la última persona en ver al niño.