Mamá del pequeño Tomás iniciará acciones legales contra vidente

Sigue la intensa búsqueda de Tomás Bravo, el niño de 3 años cuyo rastro se perdió el 17 de febrero en Lebu y que dio paso a un intenso operativo que ha contado con la participación de Carabineros, Policía de Investigaciones y Bomberos en el sitio.

En medio de las diligencias Estefanía Gutiérrez, madre del menor, conversó con “Bienvenidos” de Canal 13 y lamentó las especulaciones en torno al paradero de su hijo. “Lo del auto blanco no recuerdo bien, pero sí sé que fue una vidente que dijo que había visto un auto blanco. Una vidente… Pero lo del auto gris lo confirmaron mis vecinos. Eso se vio, no es algo de la mentalidad (de una vidente). Yo siempre dije lo del auto gris porque me lo confirmaron, lo vieron”, sostuvo.

“Muchas videntes decían que (Tomás) estaba adentro de un río, que estaba pidiendo ayuda, que estaba en una quebrada, otro que estaba cerca del mar. Bueno, como hubo una vidente que no está bien de su cabeza dijo que yo había asfixiado a mi hijo“, complementó la mujer, quien anunció acciones legales contra esta mentalista.

“Voy a tomar acciones cuando aparezca mi hijo, porque yo sé que va a aparecer mi hijo, voy a tomar acciones legales contra esa mujer. Eso fue lo peor que escuché en toda mi vida“, cerró.