Abuela materna de Tomás Bravo defiende a Jorge Escobar: “Siempre ha dicho que es inocente”

La abuela de Tomás Bravo, Elisa Martínez, recientemente habló con CHV Noticias en donde se refirió a las acusaciones que enfrenta su hermano, Jorge Eduardo Escobar, quien fue detenido y pasó a control de detención por ser el principal sospechoso del homicidio del menor de 3 años.

En este sentido la mujer defendió a su hermano. “Siempre he dicho que es inocente y nosotros confiamos en él”, expresó.

“No tengo palabras para lo que ha sucedido. Son dos penas que tengo y espero primero que haya justicia por Tomasito, que eso es lo más importante en este minuto. Ya se encontró gracias a Dios, podemos tener la tranquilidad de que lo encontraron. No era en las condiciones que queríamos, pero ya se encontró su cuerpo y ahora queremos que se haga justicia”, expresó luego.

Respecto a su hermano, afirmó sentir “un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente“.

Tras ser consultada en por qué cree en la inocencia de Escobar, Martínez expresó que “porque es mi hermano, porque he vivido siempre cerca de él, porque él me ha ayudado a criar a mis hijas, porque siempre ha tenido contacto con niños, con nosotros. Me costaría creer algo así. Claro que confío en él“.

“Está detenido, pero porque él fue el último que estuvo con el niño cuando desapareció. Entonces mientras no estén las pruebas concretas de que él fue el culpable, él es inocente. Yo espero que esto se aclare pronto y que se busque al culpable. Quien sea el culpable, tiene que pagar, pero con pruebas y que la Justicia se encargue de eso”, sostuvo.