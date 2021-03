Masiva fiesta bajo puente de Río Mapocho puso en peligro sanitario a personas en situación de calle 

Un centenar de jóvenes se aglomeró a la orilla del río Mapocho en el marco de una fiesta electrónica clandestina promocionada secretamente por medio de volantes. La cita fue a las 15:30 horas y tuvo por nombre “Mapocho Bailable”.

La iniciativa fue difundida como un “evento cultural” que buscaba apropiarse de espacios públicos perdidos. Además, los organizadores indicaron que el objetivo era reunir alimentos para personas en situación de calle.

Pese a las intenciones la instancia tiene un carácter clandestino ya que las “reuniones” están prohibidas para intentar frenar nuevos brotes de Covid-19 en el país, los cuales solo durante esta jornada fueron 4.208, sumando 825.625 a nivel nacional.

Por lo anterior imágenes y videos del evento se difundieron rápidamente en redes sociales. En los registros se puede ver a los asistentes bailando sin uso de mascarilla. Además, beben alcohol y fuman sin mantener distancia social lo que puede generar nuevos contagios.

Los internautas reaccionaron indignados y condenaron el evento en redes sociales. Además, destacaron que los asistentes pusieron en riesgo la salud de las personas en situación de calle que viven en el lugar, quienes no tienen la posibilidad de tomar mayores medidas sanitarias para enfrentar la pandemia.

Quiero hacer una aclaración, porque veo gente muy joven, de la generación posterior a la mía enojada por contar en redes lo de la fiesta del mapocho: tengo gente muy cercana que si le da Covid-19 se muere. A mi no me molesta tu fiesta, me molesta que no tengas empatía…

— Nicolas Copano (@copano) February 28, 2021