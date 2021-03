Exministro de Agricultura Antonio Walker y violencia en La Araucanía: “Es la cobardía en su máxima expresión”

El exministro de Agricultura, Antonio Walker, no tiene duda en llamar terrorismo a la violencia que sucede en la macrozona sur del país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el candidato a constituyente por el distrito 17 de El Maule dijo que este tipo de hechos “es la cobardía en su máxima expresión, porque no es solo un atentado contra un agricultor que lo pierde todo, esto también es un atentado contra el pueblo mapuche, contra la región más pobre de Chile, con una región que necesita paz social para que haya inversión y salir de su rezago y pobreza”.

“Este es un atentado contra el estado de Chile también, porque se altera el orden público”, añadió.

Según Walker, este no es un tema “de la voluntad de un presiente”. “¿Si hubiera otro gobierno esto no hubiera ocurrido? Hubiera ocurrido igual. Yo creo que hay que tratar este tema como un tema de Estado y no solamente como gobierno, aquí necesitamos un gran acuerdo político que respalde la acción de las fuerzas de orden, los distintos poderes del Estado, los fiscales, la Contraloría, etc. Este es un problema mayor”.

“Todos estamos conscientes de que aquí hay una deuda con el Estado con los pueblo originarios, que tenemos que hacernos cargo del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche, pero aquí estamos frente a un problema de violencia atroz, y no veo a todos los sectores políticos condenando esta violencia“, criticó.

Por ello, hizo un llamado a los parlamentarios que “realmente respetemos el Estado de Derecho y condenemos la violencia y abordemos este tema como país”, afirmando que esto “absolutamente” es terrorismo, aunque precisando que se trata de “un grupo reducido de personas”.

“¿Si ellos no son terroristas, quiénes son? Y están atentando, fundamentalmente, contra el pueblo mapuche, contra agricultores mapuches y no mapuches”, señaló el candidato constituyente.