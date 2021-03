Experto en seguridad tras muerte de niños en “encerronas”: “Cada vez que fallece alguien, la ciudadanía sale a la calle y eso el Gobierno no lo está mirando”

El director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski, tiene un crítico diagnóstico sobre cómo se está enfrentando la delincuencia el país, luego de que ayer dos menores de 5 y 6 años murieran baleados durante “encerronas” en la Región Metropolitana.

“La Mañana Interactiva” de En entrevista conde Agricultura , el experto señaló que aquí “tienen que sentarse todos los estamentos del Estado -alcaldes, concejales, ministros, intendentes- a poder hacer una política de Estado y que dure no solo los cuatro años de gobierno, sino que 10 ó 15 años para poder sacar adelante los problema de delincuencia que tenemos en el país”.

“No sacamos nada con actitudes como la del alcalde de Huechuraba echándole la culpa al Presidente o el Presidente echándole la culpa a otro estamento. Hoy día la ciudadanía lo que quiere es mayor seguridad y para eso hay que destrabar una batería de leyes que hay en el Congreso durmiendo hace bastantes años e inyectar los recursos necesarios a los municipios (…) y las policías que tienen que reformular el trabajo que están haciendo hoy día”, sostuvo.

Con respecto si ha cambiado la forma de operar del delincuente en el país, Rozowski fue enfático en decir “lo vamos a decir con todas las palabras, no necesariamente es un tema de extranjeros que han llegado a Chile, sino que el delincuente chileno también, y todas las nacionalidades que están delinquiendo en Chile, se han puesto mucho más violento que antes. Están usando armas de fuego de alto calibre, también usan arma blanca, con un aprendizaje que hoy día se puede hacer perfectamente por internet”.

Esto también tiene un efecto en la sociedad, que hace que “la ciudadanía no aguante más con el tema de la violencia. Cada vez que fallece alguien, sea adulto, niño o adolescente, la ciudadanía sale a la calle y eso el Gobierno no lo está mirando, no lo esta tomando en consideración”.

“La Subsecretaría de Prevención del Delito siempre cuando hay un delito sale a mostrar que los números han bajado, eso no le interesa a la gente, le interesa que el delito violento lo controlen las policías, puede ser uno o mil, y eso el Gobierno lo entiende, no con números se puede tapar el sol”, opinó.

Sobre el perfil del delincuente, dijo que “son jóvenes que ven que no tiene nada que perder. No ven la vida más allá del delito y eso también es culpa de todos, no solamente de sus familias o la policía o el gobierno, y eso hace que ellos vayan con una misión, desgraciadamente, que es robarse el auto en estos casos“.

“Si tienen que matar, atropellar o lo que tengan que hacer, ellos lo van hacer con tal de cumplir su misión. Y ahí es cuando caemos en qué tipo de delincuentes tenemos hoy en el país, delincuentes muchos más avezados, aguerridos, violentos, van drogados la mayoría“, caracterizó.

“Si se van enfrentar con la policía, no tiene ningún problema en disparar, y si ellos tienen que morir van a morir como ídolos dentro de su mundo delictual y eso hace que veamos los dos casos de ayer“, cerró.