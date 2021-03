Madre de Tomás Bravo tras formalización de Jorge Escobar: “Yo sé que mi tío no fue”

Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás Bravo, menor de 3 años encontrado muerto tras nueve días de búsqueda en la comuna de Arauco, se refirió a la formalización por homicidio calificado del tío abuelo Jorge Escobar Escobar.

En entrevista con Meganoticias, la madre del niño fallecido señaló que “quiero que salga luego a la luz todo. Hay cosas que no están claras. Yo sé que mi tío no fue, porque hay muchas cosas que no coinciden, pero espero que luego salgan a la luz”, indicó.

“No hay que meter las manos al fuego por nadie, pero yo sé que mi tío no fue. No coinciden los tiempos (…) Mi tío siempre fue un hombre tan bueno. Los que los conocen saben que es un hombre bueno“, dijo.

Por otro lado, la mujer manifestó que “necesito saber quién fue, de verdad quiero justicia. Tengo mucha, mucha rabia. Mi hijo no murió el día en que desapareció, esa persona secuestró a mi hijo“, declaró.

Cabe recordar que hoy se realizó la formalización del tío abuelo, Jorge Escobar, por homicidio calificado, pero la jueza desestimó decretar prisión preventiva, al considerar que según informe de autopsia, no se encuentra acreditada la existencia de un homicidio ni indicios de participación del imputado en la muerte.

En tanto, el Ministerio Público apelará ante la Corte de Apelaciones de Concepción para que revierta la decisión del Juzgado de Garantía de Arauco. Mientras Jorge Escobar permanecerá hasta el jueves detenido en tránsito a la espera de que se conozca el resultado de la apelación.

Agencia Uno