Pamela Jiles sobre la querella que presentó contra Chino Ríos: “Todo tiene un límite, y este señor lo cruzó”

A raíz de las acusaciones hechas por Marcelo “Chino” Ríos, quien en noviembre pasado acusó a Pamela Jiles por intento de abuso, la periodista se refirió a la querella por injurias graves que presentó contra el ex tenista.

“Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo la entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha"”, aseguró Ríos hace unos meses en el programa “Las Indomables”.

Luego, el mismo tenista se desdijo. “Que manera de pasarlo bien ayer en el programa, pero si quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quizo violarme la manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema, repito en ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad”, redactó en una publicación de Instagram.

En ese contexto, la diputada salió al paso y se refirió a dicha situación, en una nueva temporada de “Mentiras Verdaderas”.

“Yo a través de las redes sociales, del contacto directo, recibo toda suerte de insultos, incluso los colecciono. Hay algunos que me gustan más que otros. Yo, por ejemplo, jamás bloqueo a nadie, jamás me niego a tener un debate, sin embargo creo que todo tiene un límite y este señor pasó ese límite, y es una cosa que a mí me pone mal lo que él dijo, que es algo que además pueden ver mis hijos a través de las redes sociales“, dijo.

“(…) Y yo encuentro que la gente, en definitiva, tiene el pleno derecho a opinar, pero todo tiene un límite, y ese límite es el que cruzó este señor“, recalcó la parlamentaria.

Así, Jiles explicó que es su pareja, Pablo Maltés, quien está llevando la acción judicial: “Eso me hace mal, me quita energía para dedicarla a lo que tengo que dedicar y por eso decidimos que sea él (Maltés) quien aborde ese tema, básicamente para salvarme a mí de una cosa que se me produce un desagrado físico”.