Papá de Tomás Bravo y decisión de Tribunal: “No fue una muerte por causa natural, me parece absurdo”

El padre del pequeño Tomás Bravo, menor que fue encontrado fallecido el pasado viernes, Moisés, rechazó la decisión del Juzgado de Garantía de Arauco, quienes determinaron rechazar la prisión preventiva para Jorge Eduardo Escobar, tío abuelo del infante y que es el único acusado de la muerte del niño.

En ese sentido, el progenitor condenó la decisión del tribunal y afirmó que su hijo no perdió la vida por causas naturales. “Me parece absurdo que la jueza no haya visto el delito. Es contrario a la lógica que mi hijo murió de esa manera y que haya dejado su ropita de la forma en la que encontró”, dijo.

“Creo que fuera de lo escrito y lo que se dijo no me cabe en la cabeza y duda de que fue algo natural. Hay participación de terceros por las pruebas que se demostraron“, agregó.

“Tengo que decir que esto no fue una muerte natural, es algo absurdo“, cerró.