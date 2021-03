Seremi de Salud de Atacama renuncia tras fotos en reunión social sin medidas sanitarias

El seremi de Salud de la Región de Atacama, Bastián Hermosilla, presentó su renuncia este lunes, luego de que se difundieran fotografías en donde se le ve participando de una reunión social sin cumplir las medidas sanitarias.

En los registros se le puede ver junto a ocho personas, sin mascarillas ni distanciamiento físico.

“El renunció en el día de ayer. Me llamó por teléfono diciendo que habían unas fotos donde el no estaba respetando las medidas de autocuidado indicadas por las medidas sanitarias, y el como autoridad sanitaria decidió dar un paso al costado porque obviamente uno tiene que predicar con el ejemplo y eso fue el argumento que me hizo”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, según consignó La Tercera.

De manera interina, en el cargo quedará a cargo de Mauricio Bertoglia, jefe de acción sanitaria de la región.