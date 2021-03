Juan Sutil dice que el Estado de Sitio “podría ayudar” en La Araucanía: “No puede ser que el control territorial esté en manos de narcotraficantes o paramilitares”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, cree que decretar Estado de Sitio en la macrozona sur, donde la violencia se ha recrudecido, podría ser útil si es que hay acuerdo entre los sectores políticos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder de los empresarios señaló sobre la medida que “pienso que si hubiese un acuerdo respecto de todos los sectores políticos, por supuesto que podría ayudar en alguna medida a a resolver los grandes problemas que hay en la región“.

Esto, porque “no estamos hablando de reivindicación de tierras ni del conflicto mapuche ni de la demandas, lo que estamos hablando es de un conflicto que se ha ido insertando en él el narcotráfico, el robo de madera, la usurpación, el control territorial, personas que están a la vista, a cara cubierta, uniformados, con equipo de guerras“.

“Estamos hablando de esa realidad, y en esa realidad tiene que operar la inteligencia, las policías y tiene que haber un control territorial. No puede ser que el control territorial esté en manos de narcotraficantes o paramilitares. Eso nunca se había visto en Chile”, dijo.

En ese sentido, dijo que “tenemos un Estado de Derecho que rige cuáles son las formas de nuestro accionar. Así como a mí me exigen ponerme una mascarilla, o me exigen no pasarme una luz roja, o me exigen cumplir y pagar correctamente mis impuestos, no tenemos por qué aceptar que una parte de la sociedad se salga de eso“.

Además, Sutil apunto a la diferencia que hay en el trato de los hechos que ocurren en el marco de la violencia en La Araucanía. “No puede ser posible que ocurra un hecho y resulta que muere alguien de un lado y se minimiza, que puede ser un carabinero -mapuche o no mapuche, de hecho han muerto carabineros mapuches- y resulta que eso se minimiza, se relativiza“.

Por otro lado, “resulta que puede puede morir un comunero mapuche que ha estado vinculado a estos hechos y poco menos que el país se fractura, hay una sobrerreacción, eso no puede ser. La sensatez del país tiene que estar representada como corresponde y no solo con la palabra de buena crianza de condena de la violencia tímidamente, como ha ocurrido en muchos casos, sino que esto tiene que ser correctamente corregido, para eso existen las leyes, el poder político y eso tiene que interactuar para resolver los problemas”.

Frente al actual panorama en la macrozona sur, el presidente de la CPC dijo que la usurpación de tierra se ha agudizado en las últimas semanas. “Creo que es muy importante que todos los sectores políticos tomen conciencia del fracaso de su gestión, aquí estamos hablando de muchas legislaturas desde la reocupación de la democracia, en que no se ha avanzado en la agenda de los pueblos originarios y tampoco de avanzado en todas aquellas medidas y leyes fundamentales para atacar este escalamiento de la violencia y el delito común y específico”, sostuvo.

En esa línea, dijo que “el cordón umbilical de todo esto, está quedando de manifiesto que está vinculado a al droga y eso puede escalar en otro lugares y, de hecho, ya escalado”.

