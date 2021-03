Ministro Paris hizo balance de “lo bueno y lo malo” a un año de la pandemia: “Los errores han sido superados”

El ministro de Salud, Enrique Paris; la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, realizaron este miércoles un balance sobre el primer año de pandemia en el país, llegando incluso a emocionarse en los discursos que dieron.

Mientras que a Daza se le entrecortó la voz mientras daba las gracias a todos los actores que han trabajado por combatir el Covid-19, el ministro tuvo que reponerse para continuar sus palabras al mencionar los 20.704 muertos asociados al coronavirus hasta esta jornada.

“La pandemia sigue y debemos mantener las medidas de autocuidado. Chile cuenta con vacunas para toda su población gracias al liderazgo de nuestro Presidente y también al trabajo colaborativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, y nuestro plan de inmunizaciones, y sobre todo al trabajo mancomunado con la atención primaria, con las alcaldesas y los alcaldes”, partió diciendo Paris.

Junto con ello, y mencionar la emoción de Daza, el jefe del Minsal continuó diciendo que “queremos lamentar y acompañar a todas aquellas familias que perdieron un familiar, un ser querido, porque sabemos que los echan de menos, que los extrañan y en algún momento queremos hacer un homenaje a esas más de 20 mil personas que han fallecido en Chile producto de la pandemia“.

Paris también contestó “lo bueno y lo malo” durante este año de pandemia. Lo bueno, dijo, ha sido el compromiso de los funcionarios, el trabajo de la atención primaria, la colaboración con los alcaldes y que “nunca faltó una cama, nunca faltó un ventilador mecánico”.

Destacó, además, el liderazgo en testeo con “más de 9 millones de test PCR, primero en Latinoamérica y entre los más 27 avanzados en el mundo y somos líderes también en vacunas en Latinoamérica. Ayer estábamos terceros en el mundo, en relación a nuestra población.

Entre lo malo, reconoció que “hemos cometido errores. Cometimos errores, a lo mejor, al decir que no iba a ser tan fuerte la pandemia, o cometimos errores al comunicar equivocadamente algunas ideas que después se demostraron que no eran tan así, cometimos errores a lo mejor al no tener una comunicación de riesgo tan efectiva”.

“A lo mejor al no dialogar al comienzo, sobre todo, con la atención primaria, los municipios los alcaldes”, añadió. “Pero esos errores han sido superados, hemos logrado avanzar, y yo creo que vamos a tener una buena evaluación final”.

Además, “fuimos el primer país, o uno de los primeros ministerios de Salud del mundo que reconocieron los fallecidos de casos probables, nosotros trasparentamos totalmente la estadística desde el primer momento, desde que nos hicimos cargo”.

En ese sentido, señaló que la OMS ha reconocido las cifras de Chile como unas de las más confiables del mundo. “Nosotros siempre nos achicamos, siempre miramos en menos, y si uno ve en la prensa internacional, tenemos puras alabanzas, aquí muchas veces críticas infundadas“, sentenció.