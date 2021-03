Diputado Juan Luis Castro (PS): “Yo no soy partidario de levantar el toque de queda, pero creo que no se ha hecho respetar”

El diputado Juan Luis Castro (PS) dice que Chile está lejos de salir de la pandemia. “Estamos en medio de una segunda ola de un rebrote que tuvo su expresión en enero, pero que no afectó a Santiago, sin embargo ahora las grandes regiones del país, y algunas otras, están siendo azotadas con cifras muy duras que no descartan ninguna cuarentena en ninguna parte”, señaló.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario calificó el plan “Paso a Paso” como un mecanismo “de salida” y que estas mismas medidas generan un confusión en la gente. “Por ejemplo, que tengamos cuarentenas o fase y, al mismo tiempo, haya gimnasios, haya actividad en cine y lugares que no son compatibles con el nivel de gravedad que estamos teniendo, que puede ser peor durante este mes“.

Con respecto al toque de queda, el diputado dijo que “yo no soy partidario de levantar el toque de queda, pero creo que es un toque de queda que está desgastado, no se ha respetado, no se ha hecho respetar, y en la práctica o se da un vuelco para tener un toque de queda de verdad, que se punitivo para quienes lo violan, o simplemente nos vamos hacer los lesos unos con otros, porque en la práctica esto ha tenido un fuerte desprestigio, porque la gente sabe que nadie está controlando de verdad el toque de queda”.

En este sentido, añadió que le gustaría un dispositivo de control más enérgico para esta medida que disuade las reuniones sociales, que son los principales focos de contagios de Covid-19 y, así, dejar en claro que “no da lo mismo, porque o si no es difícil sostenerlo en el tiempo sin que vaya perdiendo fuerza, y nadie quiere que pierda fuerza, que la actividad nocturna derecha sea prohibida, duramente a quien la ejerza, porque este mes, francamente, es un mes clave”.

“Si pasamos marzo, estaríamos arribando a una luz de esperanza al final del túnel”, enfatizó, señalando que en otoño el plan de vacunación estará avanzando para la población crítica y en el segundo semestre habría ya una inmunidad de rebaño de 80% de la población. “No bajemos la guardia ahora, porque tenemos una dificultad en este mes en particular”, señaló.