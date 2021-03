Ministro Delgado condena quema de estatua del General Baquedano y anuncia querellas: “No destruyan Chile”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó duramente la quema de la estatua del General Baquedano en Plaza Italia, hecho ocurrido durante la jornada de ayer en medio de fuertes disturbios.

“Si ustedes hacen un análisis de lo que fueron los llamados que hicieron algunos pocos con respecto a transformar el día 5 de marzo en una gran huelga nacional, en un hito de la violencia, de ocupar las calles de manera violenta, quiero destacar que la gran mayoría de la gente no concurrió a ese llamado”.

“Efectivamente tuvimos personas que se acercaron al centro de Santiago y que la acción policial de manera bastante oportuna, trabajó en una estrategia distinta para que la gente fuera conducida hacia la Plaza Baquedano para después disolver cualquier manifestación”, precisó.

“Entonces ese llamado a la violencia no tuvo el eco que muchos pensaban que iban a tener. No tuvo el eco porque a lo mejor cuando muchos esperaban cientos de miles de personas, gran parte de las personas que en el pasado estuvieron en las calles, lo que están esperando no es un llamado a la violencia, están esperando ir a votar el próximo 11 de abril“, afirmó.

“Tal como fueron en el Plebiscito durante el año pasado, porque la gran mayoría de personas sensatas, que creen en la democracia, así lo han manifestado”, destacó.

“Nosotros no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, no le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que le pedimos es que no destruyan Chile, miren qué poco les pedimos”, dijo Delgado.

En este sentido, afirmó que como Gobierno “más allá de los 50 detenidos, estamos presentando las querellas correspondientes“.

Consultado respecto a la petición del Ejército de trasladar la estatua, el secretario de Estado señaló que “es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos, tenemos que dar la pelea“.