Intercambio comercial con China tuvo explosivo aumento del 59,8% en febrero

Las cifras del intercambio comercial entre Chile y China registraron en febrero un aumento global del 59,8% respecto al mismo mes del 2020, según se consigna en el Reporte de Comercio Exterior que elabora el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas.

En el desglose de este mismo mes, y siempre al comparar con el año pasado, las exportaciones tuvieron un incremento del 61,3%, con US$ 2.221,6 millones en ventas, mientras que las importaciones crecieron 65,6% con compras por US$ 1.739,5 millones.

“Estos datos confirman la preponderancia que tiene el comercio con China para el país, potencia que desde el año 2010 es el principal socio comercial de Chile. Esto también nos incentiva a seguir realizando todos los procesos aduaneros con la mayor eficiencia posible, más aún en contexto de pandemia, conscientes de la importancia que tiene toda la cadena logística del comercio exterior para fortalecer la economía nacional”, explicó el Director Nacional de Aduana, José Ignacio Palma.

EXPORTACIONES

Para el período que va del 1° de enero al 28 de febrero, las exportaciones hacia China tuvieron una variación positiva de un 39,8% con US$ 5.971,2 millones en envíos. Esto significa que el gigante asiático fue el principal comprador de productos chilenos con un 43,5% de participación sobre el total de las exportaciones.

Las exportaciones del sector minero a China representaron el 69,1% de los envíos totales a dicho país, con US$ 4.125 millones, lo que implicó un aumento de un 55,3% respecto a igual período del año anterior.

Dentro de la canasta de productos mineros, destacaron los envíos de los Minerales de cobre y sus concentrados, que representaron el 63,8% de las exportaciones del sector minero y, el Cobre, el segundo en participación, con un 29,3%.

El 30,9% de los envíos a China entre enero y febrero correspondieron a exportaciones de productos no mineros, totalizando US$ 1.847 millones. Las exportaciones de Frutas y frutos representaron el 72,7% con US$ 1.343 millones, incremento explicado por el aumento del 67,8% registrado por las cerezas.

Un 13,4% de las ventas nacionales no mineras a China correspondieron a productos forestales y sus derivados, los cuales presentaron una variación positiva del 9,9%, en relación a igual período del año 2020, provocado principalmente por el aumento del 22,6% del monto de los embarques de celulosa. El grupo de los Otros alimentos, representó el 5,8% de las exportaciones no mineras, y presentaron una disminución del 18,4%.

El sector Vitivinícola presentó una variación positiva del 16,5%, esto derivado del aumento de las exportaciones de vino que se incrementaron en un 19,8%. En tanto, dentro de los Productos del mar, los salmones y truchas presentaron un disminución de un 93,8%.

IMPORTACIONES

Las importaciones totales desde China entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021 alcanzaron los US$ 3.325 millones, cifra 38,9% mayor a la registrada en igual período del año 2020. Cabe destacar que China se posicionó como el principal abastecedor del país con un 30% de participación.

El 0,8% de las internaciones desde China a nuestro país correspondieron a importaciones del sector de combustibles y lubricantes, que presentó una disminución del 62%.

Mientras que las importaciones de productos no combustibles anotaron un alza del 42,0% respecto del año 2020. Las compras de Maquinarias chinas presentaron una variación positiva del 25,4%, provocado principalmente por la adquisición de Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras que tuvo un incremento de 185,7%.

Los productos de los sectores de Tecnología exhibieron un alza de 93,0% durante estos dos primeros meses del 2021, dado el aumento que ha presentado la importación de televisores (145,1%) y computadores y sus partes (116,2%).

En tanto que el ingreso al país de mercancías clasificadas bajo la categoría de Medios de transporte y sus partes presentó un aumento del 131,5%.

Finalmente, los productos Prendas de vestir, accesorios y calzados registraron una variación negativa del 15,2%, en cambio los grupos de Alimentos y Otros productos relevantes aumentaron en un 55,5% y 26,3% respectivamente, destacando en Alimentos el incremento de 158% de frutas y frutos comestibles, yd entro de los Otros Productos el incremento de un 32,5% en los abonos.